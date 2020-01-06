التحالف الدولي يقرر تعليق عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي

قرر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعليق عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي، بسبب استعدادات القوات الأمريكية للرد على أي انتقام من إيران لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



وأوقفت فرقة العمل المشتركة المختلطة للعمليات المتأصلة، التي تم إنشائها لوقف توسع تنظيم داعش في سوريا والعراق العمليات ضد التنظيم الإرهابي عقب سقوط العديد من الصواريخ على قواعد التحالف، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي.



وقال التحالف في بيانه: "ونتيجة لذلك، نحن ملتزمون تمامًا بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، وقد حد ذلك من قدرتنا على إجراء التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش وبالتالي قمنا بإيقاف هذه الأنشطة مؤقتًا ، رهنا بمراجعة مستمرة".



ومضى البيان ليقول إن التحالف سيبقى "حازما كشركائه" مع أولئك الذين طلبوا المساعدة في وقف تقدم تنظيم داعش الإرهابي في العراق.



وأضافت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هذا التعليق سيترك 5200 جندي في العراق وعدة مئات في سوريا في وضع دفاعي بدلًا من قتال داعش.



