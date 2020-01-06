بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب

حرصت الإعلامية ريا أبى راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا لها خلال مشاركتها فى حفل جولدن جلوب.



تألقت ريا أبى راشد بإطلالة من أختيار الإستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام مكشوفة، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبنانى رامى قاضى، وأتسم التصميم بنقوشات الورد وبالتطريزات اللامعة.



وأنتعلت ريا أبى راشد حذاء أنيق من Jimmy Choo، وتزينت بمجوهرات بسيطة و جذابة من Piaget.



أما من الناحية الجمالية أعتمدت ريا أبى راشد على تسريحة شعر من أنامل المصففة Roy Karame، وضعتلها خبيرة التجميل dominique مكياجاجذابا متناسقا مع لون بشرتها.





