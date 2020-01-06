حاول طعن الضباط.. الشرطة الألمانية تقتل شخصا تركيا يحمل سكينا

أعلنت السلطات الألمانية قتل شخص حاول مهاجمة عدد من الضباط بواسطة سكين في مدينة خيلسنكيرشن.



ووفقا للإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن الرجل هاجم سيارة للشرطة بجسم في يده، وحاول الاعتداء على الضباط الذين كانوا يقفون بجانب السيارة.



وأضافت الشرطة أن المهاجم، تركي الجنيسية، وكان يحمل سكين خلف ضهره، ورفض الاستسلام لقوات الشرطة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.



وعدلت ألمانيا مستوى تعرضها لتهديد إرهابي يوم الجمعة، مستشهدة بهجمات محتملة بعد أن قتلت الولايات المتحدة جنرالا إيرانيا.



وقال مكتب المدعي العام المحلي إن الرجل كان على قائمة الأشخاص الذين تم رصدهم بسبب صلاتهم بالجماعات المسلحة.



وجاء الحادث بعد ساعات من قيام الشرطة في فرنسا بإطلاق النار وإصابة رجل هرع نحو مجموعة من رجال الشرطة بسكين في مدينة ميتز الشرقية.



