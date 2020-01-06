أهم الأخبار ليلا.. شاب عار يثير الجدل في الكويت.. تصاعد حدة التوترات الإيرانية الأمريكية .. رامي يوسف أفضل ممثل في جولدن جلوب

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.
مسئول إيراني يعلن موعد الثأر لمقتل قاسم سليماني
أعلن أمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في طهران، والملحق الثقافي في سفارة إيران بالجزائر، أن النظام الإيراني قرر الانتقام لدماء قاسم سليماني، عقب إتمام الدفن يوم الثلاثاء المقبل.
محمد هنيدي: هموت واعرف يعني ايه كامننا.. فيديو
فاجأ الفنان محمد هنيدي، الشاعر عنتر هلال بمداخلة على الهواء، وقال محمد هنيدي خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": «هموت وأعرف يعني ايه كامننا، وانت حبيبي يا وش الخير»، فرد عنتر هلال قائلا: «انت وش الخير والسعد، وانا والله معرفش يعني ايه كامننا».
بعد عودته للتهديف .. تفاصيل إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي
كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن تشخيص إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر التي تعرض لها، اليوم الأحد، في مباراة أف سي مصر، بالدوري.
شاب عار في شوارع الكويت يثير الجدل.. فيديو
قد يقوم بعض الأشخاص، في بعض الأحيان بتصرفات غير مفهومة ومخالفة لقواعد وآداب الطرق والشارع، بالضبط هذا ما قام به شخص في شوارع الكويت.
تهديدات كلامية إيرانية تتواصل.. وترامب يرد: سنضربكم بقوة.. فيديو
عرضت قناة «العربية» فيديو يتضمن تهديدات كلامية إيرانية، والرئيس الأمريكي يرد على هذه التهديدات بقوة.
المصري رامي يوسف يتوج بجائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي في جولدن جلوب
توج المصري رامي يوسف بجائزة افضل ممثل عن مسلسله الكوميدي ramy في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.
فيلم Joker يتوج بجائزة أفضل موسيقى تصويرية
حصد فيلم Joker جائزة افضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.
مفاجأة.. النادي الأهلي ينسحب من صفقة اليكي.. وهذا تعليق فايلر
اصبح النادي الأهلي اقرب للانسحاب من صفقة النيجيري بيلسينج اليكي، مهاجم فريق لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
إرسال معدات عسكرية وتكفل مادي..اتفاق جديد بين أردوغان وحكومة السراج
كشفت مصادر العربية عن وصول عدد من المقاتلين من جنسيات مختلفة إلى العاصمة الليبية طرابلس قادمين من سوريا.
مسئول إيراني يعلن موعد الثأر لمقتل قاسم سليماني
أعلن أمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في طهران، والملحق الثقافي في سفارة إيران بالجزائر، أن النظام الإيراني قرر الانتقام لدماء قاسم سليماني، عقب إتمام الدفن يوم الثلاثاء المقبل.
محمد هنيدي: هموت واعرف يعني ايه كامننا.. فيديو
فاجأ الفنان محمد هنيدي، الشاعر عنتر هلال بمداخلة على الهواء، وقال محمد هنيدي خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": «هموت وأعرف يعني ايه كامننا، وانت حبيبي يا وش الخير»، فرد عنتر هلال قائلا: «انت وش الخير والسعد، وانا والله معرفش يعني ايه كامننا».
بعد عودته للتهديف .. تفاصيل إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي
كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، عن تشخيص إصابة مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر التي تعرض لها، اليوم الأحد، في مباراة أف سي مصر، بالدوري.
شاب عار في شوارع الكويت يثير الجدل.. فيديو
قد يقوم بعض الأشخاص، في بعض الأحيان بتصرفات غير مفهومة ومخالفة لقواعد وآداب الطرق والشارع، بالضبط هذا ما قام به شخص في شوارع الكويت.
تهديدات كلامية إيرانية تتواصل.. وترامب يرد: سنضربكم بقوة.. فيديو
عرضت قناة «العربية» فيديو يتضمن تهديدات كلامية إيرانية، والرئيس الأمريكي يرد على هذه التهديدات بقوة.
المصري رامي يوسف يتوج بجائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي في جولدن جلوب
توج المصري رامي يوسف بجائزة افضل ممثل عن مسلسله الكوميدي ramy في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.
فيلم Joker يتوج بجائزة أفضل موسيقى تصويرية
حصد فيلم Joker جائزة افضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77.
مفاجأة.. النادي الأهلي ينسحب من صفقة اليكي.. وهذا تعليق فايلر
اصبح النادي الأهلي اقرب للانسحاب من صفقة النيجيري بيلسينج اليكي، مهاجم فريق لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
إرسال معدات عسكرية وتكفل مادي..اتفاق جديد بين أردوغان وحكومة السراج
كشفت مصادر العربية عن وصول عدد من المقاتلين من جنسيات مختلفة إلى العاصمة الليبية طرابلس قادمين من سوريا.