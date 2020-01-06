التهديد التركي يوحد المصريين.. والبرلمان العراقي يقرر إخراج القوات الأمريكية.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت الموضوعات التي اهتمت بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصبحت مركزًا لاستئناف الحضارة في العالم العربي، وقصة ملهمة لأجيال المستقبل، ورسالة أمل للمنطقة والعالم بمستقبل أفضل". جاء ذلك لدى توقيعهما على القطعة الأخيرة من مسبار الأمل بقصر الوطن في أبوظبي.



ومن مصر، أعلن الجيش المصري، تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط. وجاء في بيان لإدارة الشؤون المعنوية في بيان: "قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية، والتي شملت الفرقاطات طراز «جو ويند» و طراز «بيرى» ولنشات صواريخ طراز «سليمان عزت»، فضلًا عن إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز «209»، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.



وأضاف البيان: "وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية والذي جاء متمثلًا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز «كاموف» وطائرات «الأباتشى» وطائرات «إف 16»، إضافة إلى الطائرات طراز «شينوك»، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، فضلًا عن مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".



وحول ليبيا، دانت المملكة العربية السعودية، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة أنه تصعيد يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي.



وقالت وزارة الخارجية السعودية: "تندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا"، مشيرة إلى أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي، لكونه تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.



وشددت المملكة على أنها تعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضًا للجهود الأممية الرامية إلى حل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية.



ومن العراق، قرر البرلمان العراقي في جلسته، بموافقة أغلبية الأعضاء، إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية، فيما شدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي في أقرب وقت ممكن، مع رفع الخارجية العراقية شكوى إلى مجلس الأمن حيال «الاعتداءات الأمريكية».



ومن فلسطين، تعتزم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لرفع معاناة بلدة العيسوية في القدس المحتلة.



وفي الجزائر، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مراسلة من الرئيس المؤقت سابقًا، عبد القادر بن صالح، يبلغه فيها عدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.



ودوليا، شهدت المنطقة الساحلية جنوب شرقي أستراليا التي اجتاحتها حرائق الغابات بعض الأمطار وطقس معتدل صباح اليوم الاثنين، لكن في كانبرا ،عاصمة البلاد، لا تزال جودة الهواء عند مستوى خطير بسبب الدخان الناتج عن الحرائق في المنطقة.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، التي قالت: شهدت الأيام الماضية في مصر، زخمًا شعبيًا غير عادي، منذ أن أعلن البرلمان التركي موافقته، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حيث عبر المصريون عن مساندتهم للدولة المصرية وكل مؤسساتها، في مواجهة هذا التهديد التركي.



ولأول مرة، منذ بدء الأزمة الليبية، تتضح صورة المؤامرات التركية ضد مصر، أمام معظم المصريين، الذي بدأوا يعتبرون التهديد التركي موجهًا إليهم جميعًا، وأن خطر تركيا على مصر، لا يقل عن الخطر «الإسرائيلي»، كما بدأ معظم المصريين يتعاملون مع الأزمة الليبية، باعتبارها قضية داخلية مصرية.



ومن كينيا، لقي 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية مصرعهم، خلال هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو شمالي البلاد.



وفي ليبيا، شن طيران الجيش الليبي، غارات على معسكرات وتمركزات تابعة لقوات الوفاق في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها، مقر ميليشيات «الضمان». كما استهدف القصف الجوي كذلك مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء.



وبالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، دانت مملكة البحرين، تفويض البرلمان التركي للحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، أن هذا القرار يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لليبيا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.







