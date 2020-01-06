مين أحلى.. أنغام تتألق بنفس فستان ريا أبي راشد | شاهد

شاركت الإعلامية بوسي شلبى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة تجمعها بالفنانة أنغام خلال تواجدهما فى الرياض.



ظهرت أنغام فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا أحمر طويلا بأكمام طويلة، واتسم الفستان بالقماش الستان الراقى الذى لا يحمل أى نقوشات.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت أنغام على خصلات شعرها الكيرلى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



ولم تكن الفنانة أنغام، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الإعلامية ريا أبي راشد خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان.





