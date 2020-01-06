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حوادث

«كنا محتاجين فلوس وقتلناه».. حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بقليوب

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:59 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قليوب، اليوم الاثنين، بحبس المتهمين بقتل سائق توك توك 4 ايام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد بعثور الأهالي على جثة لشخص ملقاة خلف الحاجز الأسمنتي الجانبي لطريق شبرا بنها الحر.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وخلال البحث حضر لديوان المركز المدعو "أحمد.ف.م " 47 سنة موظف وقرر بتعرفة علي الجثة وأنها لنجله المدعو محمد 16 سنة سائق توك توك، وبسؤاله قرر بأن نجله خرج للعمل على مركبة التوك توك منذ أسبوع ولم يعد للمنزل.

وتمكن فريق البحث من تحديد مرتكب الواقعة، وهما كل من "علاء.ع.س" 29 سنة و"رجب.ح.أ" 27 سنة عاطلين، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وأحيلا للنيابة فامرت بحبسهما.
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