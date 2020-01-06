المملكة المتحدة تستبدل 50 مليون ورقة بنكنوت بلاستيكية

استبدل بنك إنجلترا المركزى 50 مليون ورقة بنكنوت بلاستيكية، نظرا لتلفها فأصبحت غير صالحة للتداول.



وتم استبدال نحو 20 مليون ورقة بنكنوت مصنعة من مادة بوليمر من فئة الخمسة جنيهات خلال السنوات الثلاث الأولى منذ طرحها عام 2016 ونحو 26 مليون ورقة بنكنوت بلاستيكية من فئة العشرة جنيهات من قبل بنك إنجلترا منذ طرحها في سبتمبر 2017.



وكان قد بدأ طرح الأوراق البلاستيكية عوضا عن تلك المصنعة من الورق التقليدى للتداول في إنجلترا اعتبارا من عام 2016.



وتفيد أرقام بنك إنجلترا بأنه يوجد نحو 400 مليون ورقة فئة الخمسة جنيهات ومليار ورقة فئة العشرة جنيهات متداولة خلال عام 2019.