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محافظات

عقار مائل جديد في كفر شكر بالقليوبية

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:45 ص
عقار مائل جديد في
عقار مائل جديد في كفر شكر بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
قرر محمد الحسيني، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، الاثنين، تشكيل لجنة لمعاينة أحد العقارات الآيلة للسقوط ومدى خطورته على السكان وعلى المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالعقارات المجاورة.

وكان محمد الحسيني، رئيس مدينة كفر شكر، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بقرية كفر الحبش التابة للمركز بوجود عقار مائل بنفس الناحية مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية وعلى مساحة 40 مترًا.

وعلى الفور تم الانتقال لمكان العقار بالقرية وبالمعاينة الظاهرية تبين أن العقار مائلا ميلا بسيطا وبإجراء اختبار الجبس ثبت ذلك وعلى الفور تم استدعاء قوات الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة والتوصية بإخلاء العقار والعقارات المجاورة له حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال رئيس المدينة إنه تم تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة، وعلى أن يتم تفقده اليوم للبت فى القرار النهائى فى التعامل مع العقار، وفى حالة ثبوت ميل العقار سيتم على الفور إصدار قرار بالبدء فى إزالته حفاظا على أرواح المواطنين بالعقارات المجاورة.
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