AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سيارات حماية المستهلك تكثف تواجدها بالأسواق بمناسبة عيد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح

انتشرت فى الساعات القليله الماضيه سيارات الضبطية القضائيه بجهاز حمايه المستهلك حيث استهدفت من خلال خطه مكثفه لاحكام الرقابة على الاسواق بمناسبه احتفال الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد لضبط اى ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك والتأكد من التزام كافه التجار والموردين بأحكام قانون حمايه المستهلك،وذلك فى إطار تفاعل سريع مع كافه المناسبات القوميه والدينيه.

وفى ذات السياق أكد لواء دكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حمايه المستهلك على تنفيذ مواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 وقرار الجهاز بالاعلان عن السعر الشامل ومنح المستهلك فاتورة صحيحه واضحه تثبت حقه فى التعاملات التجاريه

- يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الأسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين.

- وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن.

- كما أكد رئيس الجهاز أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية بالتنسيق مع الادارة العامه لمباحث التموين والرقابه التموينيه من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

- ويهيب عبد المعطى بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.

- وعلى جانب آخر وجه سيادته رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك: ضبط كمية من الحلوى منتهية الصلاحية أثناء إعادة تدويرها

جهاز حماية المستهلك ينفذ قوافل اليوم المفتوح ببني سويف لحل شكاوى المواطنين

محافظ أسيوط يراجع آليات حماية المستهلك وتفعيل الرقابة لضبط المنظومة

حماية المستهلك: الرئيس السيسي يؤكد دائما علي ضرورة ضبط الأسواق

بدءًا من اليوم.. حماية المستهلك يلزم البائعين بـ فاتورة الأسعار شاملة الضريبة

حماية المستهلك ينصف المواطنين.. إلزام المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر شاملًا الضريبة.. تقديم السلع والخدمات بجودة عالية.. وعدم الالتزام يحيل المخالف إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

بعدما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لـ فنزويلا.. جوايدو يخسر منصبه في الجمعية الوطنية

طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامي

السعودية تدين الهجوم على قاعدة عسكرية شمال كينيا

تخفيض في أسعار السيارات يناير 2020 .. تفاصيل

النادي الأهلي يكشف حقيقة رحيل وليد أزارو للدوري السعودي

شاهد| وداع شعبى حاشد لـ قاسم سليمانى خلال تشييع جثمانه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمال الصرف يعثرون على أحجار ونقوش أثرية بقرية دنديط فى ميت غمر

تسمم عائلة بعد تناوله.. علامات تكشف اليوسفي الطازج من الفاسد

بفستان من مصمم لبنانى .. ريا أبى راشد تتألق فى حفل جولدن جلوب