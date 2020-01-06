سيارات حماية المستهلك تكثف تواجدها بالأسواق بمناسبة عيد الميلاد



انتشرت فى الساعات القليله الماضيه سيارات الضبطية القضائيه بجهاز حمايه المستهلك حيث استهدفت من خلال خطه مكثفه لاحكام الرقابة على الاسواق بمناسبه احتفال الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد لضبط اى ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك والتأكد من التزام كافه التجار والموردين بأحكام قانون حمايه المستهلك،وذلك فى إطار تفاعل سريع مع كافه المناسبات القوميه والدينيه.



وفى ذات السياق أكد لواء دكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حمايه المستهلك على تنفيذ مواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 وقرار الجهاز بالاعلان عن السعر الشامل ومنح المستهلك فاتورة صحيحه واضحه تثبت حقه فى التعاملات التجاريه



- يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الأسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين.



- وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن.



- كما أكد رئيس الجهاز أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية بالتنسيق مع الادارة العامه لمباحث التموين والرقابه التموينيه من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.



- ويهيب عبد المعطى بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.



- وعلى جانب آخر وجه سيادته رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين.



