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أخبار العالم

بنسبة 52.7% من الأصوات.. ميلانوفيتش يفوز برئاسة كرواتيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:50 ص
زوران ميلانوفيتش
زوران ميلانوفيتش
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وكالات
فاز رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، وهزم الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا جرابار كيتاروفيتش التي فشلت في كسب تأييد اليمين القومي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

ووفقا للنتائج شبه النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات، حصل ميلانوفيتش على 52,7 % من الأصوات مقابل 47,3 % لمنافسته، ووعد الرئيس الجديد، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 53 عامًا، خلال الحملة بجعل كرواتيا "جمهورية للجميع".

وقال بعد الفوز "دعونا نتحد في خلافاتنا".

وأتت الدورة الثانية من هذه الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا.

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