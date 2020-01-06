مستشار النمسا يفضح أردوغان: يستغل المهاجرين للضغط على خصومه

هاجم المستشار النمساوي سباستيان كورز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه وحزبه العدالة والتنمية، يستغلان المهاجرين كورقة ضغط ضد خصومهم.



وقال كروز في تصريحات صحفية: "أردوغان يبتز أوروبا بالمهاجرين، ويجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا صارمًا ضده".



وأضاف: "في تركيا يُضطهد أي مختلف في الرأي على المستوى السياسي، ويحبس صحافيون بصورة متكررة، وتركيا تحاول استخدام اللاجئين، والمهاجرين سلاحًا".



وحول ما إن كان هناك حاجة لفرض عقوبات على تركيا، أجاب كورتس: "هناك دائمًا الكثير من السبل، واحد منها أن يعمل من خلال التعاون، والآخر من خلال الضغط، والاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الإمكانات، للضغط على أردوغان، وعلينا التفكير فيها أيضًا"، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.

