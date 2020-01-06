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برلمان

نائب: المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة المصريين حازت إعجاب العالم

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:25 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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معتز الخصوصى
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر أصبحت مثالًا يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية بالحالة الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى نجاح 8 مبادرات كان هدفها الحفاظ على صحة المصريين، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية 2015 وحتى الآن وفرت الكشف والعلاج المجاني للآلاف من المصريين.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن هذه المبادرات لاقت المبادرات إشادات عالميةوكذلك التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه المبادرات "100 مليون صحة" ومبادرة "إلغاء قوائم الانتظار"والتي بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال المبادرة 334339 عملية حتى 24 ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة المصرية، فأطلق مبادرة "إنت الأساس لصحة المرأة"، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، بالإضافة إلى اهتمامه بالنشء من خلال حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، والتي تستهدف نحو 11 مليونا ونصف المليون طالب وطالبة.

وأضاف أنه ومع وصول أعداد المكفوفين في مصر إلى 2912175 في إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أطلقت الصحة حملة "عينك في عنينا" في فبراير 2018 لمكافحة مسببات العمى، ومبادرة "نور حياة" وتهدف إلى المكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" في خلال 3 أعوام لتنفيذ المبادرة فى جميع محافظات الجمهورية.
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