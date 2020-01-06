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أخبار البلد

إجراءات أمنية مشددة في محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:59 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سامح سلام
شهد محيط الكنائس بمختلف محافظات الجمهورية تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع الاستعداد لبدء احتفالات عيد الميلاد المجيد بإقامة القداس الإلهي مساء اليوم بجميع الكنائس على مستوى الجمهورية.

حيث تم نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بمحيط جميع الكنائس مع منع مرور السيارات في الشوارع المحيطة، فيما تم عمل ممرات خاصة لدخول المصلين إلى داخل الكنيسة، مع وضع البوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن.

وتشارك فرق الكشافة بالكنائس في عمليات التنظيم وإرشاد المصلين إلى أماكن تواجدهم إلى جانب حفظ النظام داخل الكنائس مع تواجد فتيات لتفتيش الحقائب ضمن إجراءات التأمين المتبعة.

كما شهد محيط الكنائس حملات نظافة ورفع الإشغالات إلى جانب رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس خاصة أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع واختبار قدرات عملها.

واتخذت السلطات التنفيذية إجراءات رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمناطق التى تشهد كثافة متزايدة للمواطنين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الاثنين قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء.
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