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فيديوجراف| كيف تتم عملية تنظيف برج خليفة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:01 ص
تنظيف برج خليفة أطول
تنظيف برج خليفة أطول برج في العالم
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أماني نوار
يحتاج برج خليفة إلى مجهود شاق لتنظيفه حيث تتطلب عملية التنظيف 36 رجلا يتحدون الجاذبية الأرضية لحماية البرج من ترسبات العوامل الجوية حيث الرياح والأتربة وغيرها؛ ليظل مظهره نقيا.

وخلال اليوم الواحد ينظف الفريق 35 طابقا في غضون 8 ساعات، مستخدمين 50 ألف لتر من الماء في مهمة يومية تبدأ من قمة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا نزولًا إلى الطوابق السفلى.
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