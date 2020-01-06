AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في طرابلس: تعازينا لأسر الضحايا

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:00 م
مقر جامعة الدول العربية
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
Advertisements
نادر سمير
أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضى، والذي أدى إلى سقوط اعداد من الضحايا والمصابين معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرا مرفوضًا ومدانًا تحت أي ظرف ومن أي جانب كان.

كما أشار المصدر إلى أنه من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الاضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي، وناشد المصدر جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.

وفي هذا الإطار جدد المصدر دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو الغيط: من الضروري تكثيف الحوار في العراق لوقف العنف ونزيف الدم

ليبيا.. أنباء عن مغادرة دبلوماسيين غربيين لطرابلس

موقف جديد من الجامعة العربية حول الأوضاع فى ليبيا.. تعرف عليه

تركيا تعلن الاستعدادات لإرسال قواتها إلى ليبيا.. الجامعة العربية ترفض تدخلات أردوغان.. ومستشار الرئيس اليمني يشيد باتفاق الرياض.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

الجيش الليبي يتهم الميليشيات باستهداف الكلية العسكرية في طرابلس

ترشيحاتنا

بعد مقتل قاسم سليماني.. تركيا تحذر من هذا الأمر

تسمم عائلة بعد تناوله.. علامات تكشف اليوسفي الطازج من الفاسد

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

كيف يعيش الموتى في القبور.. الإفتاء تجيب/ فيديو

رامي رضوان يثير جدلًا على إنستجرام ..وأحمد زاهر: انت مافيا من إيطاليا

من اليوم .. الأرصاد: موجة صقيع تضرب البلاد حتى الجمعة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش

بفستان محتشم وأنيق .. ميريام فارس تتألق فى السعودية

النوم والماء والقهوة.. جمال شعبان يقدم روشتة للتخسيس