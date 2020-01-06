الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في طرابلس: تعازينا لأسر الضحايا

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضى، والذي أدى إلى سقوط اعداد من الضحايا والمصابين معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرا مرفوضًا ومدانًا تحت أي ظرف ومن أي جانب كان.



كما أشار المصدر إلى أنه من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الاضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي، وناشد المصدر جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.



وفي هذا الإطار جدد المصدر دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.