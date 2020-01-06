بالأرقام.. تعرف على إجمالى قيمة السيارات المستوردة عبر ميناء الإسكندرية خلال شهر

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم، عن قيمة السيارات المفرج عنها خلال شهر ديسمبر الماضي والتي بلغت 13 ألفا و267 سيارة، بينهم 10 آلاف و950 سيارة ملاكي، و2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 895 رسالة قطع غيار سيارات.



وأوضح بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الإثنين، أن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر بلغ حوالي 5 مليارات و385 مليونا و249 ألف جنيه.



وحصلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي مليار و787 مليونا و119 ألف جنيه.



فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر ديسمبر حوالي مليار و757 مليونا و539 ألف جنيه.