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ثقافة

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمجمع الأديان بمصر القديمة .

كما زاروا الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي والتي تعد من بين نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي والسياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة .

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف عام كنائس حي مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وعدد من الأساقفة ، وقدم الوزراء التهنئة إلى الأنبا يوليوس وكافة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة.

وأكد العناني على حرصه أن تكون أولى زياراته هذا العام إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة، حيث زار منذ يومين شجرة مريم واليوم الكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، معربًا عن تمنياته للأخوة المسيحيين بعيد ميلاد مجيد، مؤكدًا أن الأعياد تظهر دائما التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم.

وخلال الجولة استمع الدكتور العناني واللواء شعراوي إلى عرض من الأنبا يوليوس حول الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، كما قدم عدد من المطالب الخاصة بتسهيل حركة الزائرين للمجمع خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتمت مناقشة الأعمال الخاصة بتطوير نظم المراقبة والإطفاء والتهوية بالكنيسة المعلقة، بالإضافة إلى الاهتمام بمستوى النظافة والتجميل بالشوارع المحيطة لمجمع الأديان .

وقدم الأنبا يوليوس الشكر للوزراء والمحافظ وكافة قيادات الوزارتين ومحافظة القاهرة على الجهود التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية،كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما قامت به محافظة القاهرة من أعمال تطوير المنطقة والتي تمثلت في وضع حوالي 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص.

وأكدت المحافظة أنه جار إعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية لمنطقة مجمع الأديان بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص، والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة .

من جانبه أكد اللواء شعراوى على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من البنية الأساسية لهذا المشروع القومى الهام ، في ظل اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمشروع وتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع.

وقام الأنبا يوليوس بإهداء كل من الدكتور خالد العناني واللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة نسخة من أيقونة العائلة المقدس.

وعقب ذلك توجه الوزيران ومحافظ القاهرة إلى مقر كنيسة السيدة العذراء بالمعادي ، وكان في استقبالهم الأنبا دنيال أسقف المعادى وسكرتير المجتمع المقدس وعدد من الأساقفة، وقدم العناني وشعراوي التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وقاموا بتفقد ما سيتم في الكنيسة من أعمال تطوير بإلاضافة إلى مناقشة إقامة مرسى ونقاط خدمة تخدم السائحين.

وفى ختام الجولة اتفق الدكتور العناني واللواء شعراوي على مواصلة القيام بزيارات باقي محافظات مسار العائلة المقدسة للعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالأعمال الخاصة باحياء مسار العائلة المقدسة .
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
وزيرا السياحة والتنمية المحلية يتفقان على إزالة معوقات إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور
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