فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش

انطلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم، فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 77، وتوافد العديد من النجوم و النجمات خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بإطلالات أنيقة ومميزة.



فكان هناك العديد من النجوم والنجمات اللذين خطفوا الأنظار حول إطلالاتهم فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، فسيطرت الألوان المبهجة على فساتين النجمات و تنوعت الألوان بين الفوشيا و الأحمر و الأخضر.



الفساتين الجريئة تصدرت اختيار النجمات على السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ولم تكن هناك إطلالات محتشمة وهو المتوقع فى هذا الحدث، فعلى الرغم من أن النجمات يلفتن دومًا الأنظار على السجادة الحمراء إلا أن النجوم الرجال أيضًا اختاروا إطلالات مبهرة تخفق لها القلوب لشدة الأناقة والتميز.



على الرغم من جمال الكثير من الإطلالات، إلا أن هناك بعض النجوم أخفق في الاختيار، فظهر بعضهم بتصميمات لم تكن عند حسن ظن الجمهور، وكان أبرزهم الممثل Billy Porter فارتدى أغرب بذلة على الإطلاق و كانت مزينة بالريش الأبيض.



