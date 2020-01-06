الصحة: مناظرة 6 ملايين مسافر بنقاط الحجر الصحي بالموانئ والمطارات خلال2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مناظرة 6 ملايين و59 ألفًا و135 راكبًا، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضي 2019، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحي المتواجدة في جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للحجر الصحي تقوم بصفة دورية بمتابعة الوضع الوبائي بالمواقع والموانئ والمطارات، فضلًا عن متابعة النشرات الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض ومكافحتها ثم يتم تقييم المخاطر لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي وباء قد يتسلل للبلاد.









وأضاف "مجاهد" أنه في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية ( ١٠٠مليون صحة) تم وضع نقاط ثابتة للحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية، بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لإجراء المسح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج عند وصولهم للبلاد فضلًا عن المترددين والعاملين المستهدفين بالمسح بمنافذ الدخول المصري.





ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحجر الصحي يعمل على مدار الساعة بقوى بشرية مدربة ومتعددة الاختصاصات بالعدد الكافي للتشغيل في كل منفذ، كما تتوافر لديه جميع المعدات والآلات اللازمة للاكتشاف المبكر والاستجابة لأي أحداث طارئة قد تشكل تهديدًا للصحة العامة، كما تم توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدٍ بحيث يتم عزلها في المستشفيات.





واوضح " عيد" أنه تم إصدار ١٤ منشورًا دوريًا فيما يخص إجراءات الحجر الصحي المقررة بنقاط الدخول الجوية والبحرية ومكاتب التطعيم الدولية في المحافظات المختلفة خلال عام ٢٠١٩ بهدف منع تسريب الأمراض الوبائية من خارج البلاد إلى داخلها وذلك في ضوء متابعة سير الحالة الوبائية في العالم.





وأضاف " عيد" أنه تم تطعيم ٦ ألاف و٣٠٣ ركاب ضد الحمى الصفراء، وتطعيم ٥ آلاف و٣٨١ راكبًا ضد الكوليرا، بالإضافة إلى تطعيم ٨ آلاف و١٣٢ راكبًا ضد شلل الأطفال بجميع مكاتب التطعيم الدولية، والتي تتواجد داخل مكاتب الصحة بالمحافظات لتطعيم المسافرين.









وتابع "عيد" أنه تمت معاينة ٩ ألاف و٨٢٢ سفينة، وعمل تحريات لألفين و٦٥٦ سفينة قادمة من مناطق غير آمنة وقائيًا للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية، كما تم أخذ ١٤٨٧ عينة مياه، و٣٥٠ عينة أغذية، بالإضافة إلى أن عدد عينات الترصد الحشري بلغ ٧٤.





ولفت إلى أنه تم رش ٥ آلاف و٤٤٧ طائرة قادمة من مناطق غير آمنة وقائيًا بالبيروسول المعياري، بالإضافة إلى الإشراف الصحي على التخلص من نفايات ٣٣ ألفًا و٥٦٥ طائرة، و١٢ ألفًا و٤٤ سفينة.





وقال "عيد" إنه يتم تطهير وسيلة النقل حال وجود اشتباه على متنها واعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة، ويتم التخلص منها تحت إشراف الحجر الصحي، كما يتم تسجيل ومتابعة القادمين من الخارج، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، حيث يقوم البرنامج بتوزيع القادمين إلكترونيًا على محافظة السكن لحظة تسجيلهم وتتم المتابعة الفورية لهم بمحال إقاماتهم خلال فترة حضانة المرض، بدءًا من تاريخ الوصول.



