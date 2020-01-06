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حوادث

ضبط 1232 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:30 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية لضبط الحالة المرورية بالشوارع وتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1232 مخالفة مرورية متنوعة بينهم ضبط 9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية،
وتحرير 26 مخالفة انتظار خاطئ ، وتحرير 35 مخالفة سير بدون رخصة قيادة. 

كما تم فص 10 سيارات خوفا من إحتوائهم على مواد متفجرة أو استخدامهم في أعمال تخريبية.

وأكد مدير الأمن، استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
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