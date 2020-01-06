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رياضة

ميدو فى مؤتمر الأساطير بجامعة القاهرة: العلم أساس الحياة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:20 ص
احمد حسام
احمد حسام
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القسم الرياضى
أكد أحمد حسام المدير الفنى لفريق مصر المقاصة أن جامعة القاهرة واحدة من أعظم الجامعات فى العالم وخرجت العديد من العظماء الذين شرفوا مصر فى العالم أجمع.

وقال خلال برنامج أساطير كرة القدم الذى يتم حاليا تنفيذه فى مصر بجامعة القاهرة "كرة القدم جزء من المجتمع المصرى والأفريقي والعالمى، والأغلبية تتأثر بنجوم الكرة.

وأوضح أن نجوم الكرة بعد اعتزالهم عليهم دور كبير فى المساهمة فى خدمة المجتمع بعد أن منحهم المواطنون فى أنحاء العالم كل الحب والتقدير أثناء تواجدهم فى الملاعب.

ورحب ميدو بنجوم العالم المتواجدين فى مصر متمنيا عودتهم بأسرهم مرة ثانية لزيارة مصر والتمتع بأفضل مكان فى العالم .

وتستضيف مدينة الغردقة، حفل "كاف" لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، غدًا، الثلاثاء 7 يناير الجاري.

وكان "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما تواجد طارق حامد، نجم وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء.
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