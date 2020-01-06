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أخبار البلد

البيئة تنفذ أنشطة بيئية مكثفة بقنا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
نفذ فرع جهاز شئون البيئة بقنا عددا من الأنشطة البيئية التى تستهدف مواجهة مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية، حيث تم دراسة وتقييم الأثر البيئي لـ ٢٨ مشروعا لأنشطة صناعية وطبية، والتفتيش على عدد من المنشآت ضمن خطة وزارة البيئة للتفتيش.

وقام فريق التفتيش بالفرع بمعاينة عدد من المنشآت الصناعية بفرشوط وقوص وقفط، للتأكد من مدى التزام المنشآت الصحية بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية، حيث تم مراجعة السجلات البيئية والتعاقدات الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة، والنفايات الطبية الخطرة، وإجراء قياسات بيئة العمل وتم أخذ عينة من السيب النهائي للمصانع على نهر النيل لتحليلها، كما تم أخذ عينات مياه من مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل وترعة الكلابية لـ 6 مآخذ، وذلك للوقوف على نوعية المياه بها.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ عدد من الندوات وحملات التوعية لفئات مختلفة من أهالي قنا حول مصادر التلوث وأهمية الحد من استخدام البلاستيك وتغير المناخ وترشيد استهلاك المياه استهدفت الندوات 670 طالبا وطالبة ومعلمي المدارس، كما تم تنفيذ ندوة بعنوان أصدقاء البيئة والعمل التطوعي للمرأة بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية بمدينة نجع حمادي، استهدفت الندوة 106 من الرجال والسيدات بالكنيسة.

بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية بيئية بالتعاون مع مركز إعلام قنا الاستفادة من المتبقيات الزراعة مع بدء حصاد محصول قصب السكر بقنا بعنوان "المتبقيات الزراعية غذاء وعلف وسماد"، استهدفت 70 من العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية من المرأة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتفتيش الدوري على مصادر التلوث المحتملة للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية.
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