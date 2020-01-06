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فن

فيديو جديد .. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها من دبي

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:21 ص
مني فاروق
مني فاروق
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام توجه فيه رسالة إلى جمهورها أثناء تواجدها في دبى.

وقالت منى فاروق في الفيديو : كل سنة وانتم طيبين وبخير .. الإنسان لازم يعيش حلمه و يوصل له ويحقق نجاح .. وصدق تتصدق".

وتمنت مني فاروق أن يكون عام 2020 للنجاح فقط وأن تحقق احلامها.

يذكر أن الفنانة مني فاروق تقوم بتصوير عمل فني جديد في دبى لم تكشف عن أي تفاصيل عنه.
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