بورتريه وألوان مبهجة.. تجديد جدارية الشهيد سامح مدحت بطور سيناء

قام الفنان ناصر الزهيري الرسام بطور سيناء بتجديد وتطوير جدارية الشهيد الرائد سامح مدحت ضابط الشرطة الذي لقب بصانع السعادة لتنفيذه مبادرات خيرية كثيرة من بينها صندوق الخير وثلاجة الخير ومكتبة الشارع تاسيس جروب الطور بينا اجمل مدينة .



وتم تكريم سيرته بجدارية وإطلاق اسمه علي شارع بوسط العاصمة طور سيناء .



وقال الفنان ناصر الزهيري إن اعمال تجديد الجدارية شمل بورتريه للشهيد الرائد سامح مدحت بالوان مبهجة بالإضافة الفسيفساء و السيراميك مشيرا الي ان البورتريه من تصميم الفنان الدكتور محمود عمران بكلية الفنون الجميلة جامعة القاهرة وتم رسم لوحة تعبر عن معالم مصر علاوة علي رسم الجانب الخلفي للجدارية لعلم مصر.



واوضح الزهيري إن الجدارية عمل فني لرجل شرطة انسان بزيه الشرطي احبه الناس وعاش معهم مشاكلهم وكان يسعي لحلها .

