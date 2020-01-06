إبراهيم عمران يكتب: أين صعيد مصر ..من منظومة الصحة فى مصر!!

ما تنفقه الدولة من أموال طائلة لتطوير منظومة الصحة فى مصر، يثير الإعجاب و يدعو للبهجة، فكثير من المستشفيات والوحدات تضاعفت مساحاتها وأعيد بناءها وزُودت بأجهزة متطورة لتقدم الخدمة الطبية للمواطنين على الوجه الأفضل.



ولكن للعدل فى الحكم وحتى تتضح الصورة كاملة لابد أن نسلط الضوء على خريطة أماكن بناء المنشآت الطبية وتوزيع العمالة الملحقة بها على مستوى الجمهورية فى مختلف المحافظات ولو درسنا هذا التخطيط لصعقتنا المفاجأة وهى أن التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية فى صعيد مصر لا يرقى إلى نصف المستوى الذى يقدم للمواطن فى الوجه البحرى، فعدد المستشفيات فى الصعيد قليل جدا ويوجد عجز فى كل الطاقم الطبى وهكذا أصبح قدر الخدمات الصحية لا تفى احتياجات هذه القرى والنجوع التابعة لصعيد مصر.



ليس فقط للعلاج ولكن لإجراءات الوقاية والتوعية الصحية أيضا، ومن الممكن وصف كثير من مناطق الصعيد بالأماكن المحرومة من الخدمة الصحية ،بسبب بعد المسافة عن مركز تقديم الخدمة الصحية وصعوبة الطرق وقلة المواصلات لذلك نرى عددا من الحالات الحرجة قد توافيها المنية قبل الوصول إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج هذا فى حالات الطوارئ .



والمشكلة لا تختلف مع الحالات المزمنة فكلنا يعرف أن المسافة بين الصعيد والقاهرة يحتملها بالكاد الشخص السليم، فما بالنا المريض، وأضحى التساؤل التالى مشروعًا متى يعود الصعيد إلى حسابات وزارة الصحة، نتمنى أن يحدث ذلك تحت رعاية الرئيس الإنسان الذى يولى صحة المواطن المصرى مهما كان موقعه كل الاهتمام. ...فهل نرى قريبا خطة لحل مشاكل مريض الصعيد.



وأنهى بالاقتراح التالى ،كفرة قد تساعد على الحل، إنشاء جامعات طبية فى كل محافظة من محافظات الصعيد لتخريج أطباء وأخصائى تمريض وفنيين على قدر من الكفاءة تكفى لاحتياجات هذا الجزء الغالى من أرض الوطن.