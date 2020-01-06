هل في مال الجمعية زكاة؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل في مال اليتيم زكاة .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.



