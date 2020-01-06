هل في مال الجمعية زكاة؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل في مال الجمعية زكاة.. قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد زكاة في المال الذي يدخره الناس في صورة "جمعية" إذا كان محبوسًا لشيء بعينه، كتجهيز العرائس وسداد الديون.
وأضاف "وسام" في إجابته عن سؤال: "هل في مال الجمعية زكاة، علمًا بأني أدخره لتجهيز ابنتي؟"، أنه لا تجوز زكاة على هذا المال، لأنك تنوي إخراجه لمنفعة بعينها، كما أن جزءا من هذا المال هو دينٌ عليكي".
وتابع أمين الفتوى عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، أن أئمة الأحناف نصوا على عدم وجوب المال في الزكاة إذا كان لحاجة أصلية، مختتمًا: "فلا زكاة فيه شرعًا".
هل في مال اليتيم زكاة؟
وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.
هل في مال ذو الاحتياجات الخاصة زكاة؟
هل في مال ذو الاحتياجات الخاصة زكاة.. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول(عامًا هجريًا)وكان زائدًا عن الحاجة الأساسية للإنسان، يجب فيه إخراج زكاة المال وهي 2.5% من قيمة المال، أيا كان صاحب المال.
هل يجوز أن أنفق من معاش طفلي اليتيم على أخيه غير الشقيق؟
سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزوج الثاني مكلف أن ينفق من أمواله الخاصة على أطفاله، ومعاش الطفل اليتيم خاص به فقط.
وتابع": إياك أن تقربى مال اليتيم، وما تبقى من معاش الطفل اليتيم يوضع في دفتر توفير، قال تعالى "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".
واختتم "زوجك الثاني مكلف أن ينفق على أبنائه لكن اليتيم إياكم أن تقربوا ماله، وما يتبقى من معاشه يوضع في دفتر توفير أو في البنك، احفظوا أنفسكم من أموال اليتامى".
وأضاف "وسام" في إجابته عن سؤال: "هل في مال الجمعية زكاة، علمًا بأني أدخره لتجهيز ابنتي؟"، أنه لا تجوز زكاة على هذا المال، لأنك تنوي إخراجه لمنفعة بعينها، كما أن جزءا من هذا المال هو دينٌ عليكي".
وتابع أمين الفتوى عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، أن أئمة الأحناف نصوا على عدم وجوب المال في الزكاة إذا كان لحاجة أصلية، مختتمًا: "فلا زكاة فيه شرعًا".
هل في مال اليتيم زكاة؟
هل في مال اليتيم زكاة .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن مذهب جمهور الفقهاء على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.
وأوضح «عثمان» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل في مال اليتيم زكاة ؟ أن مال الصبي الذي مات والده، وبلغ هذا المال النصاب، إذا كان موضوعًا في البنك؛ فإن على وليه أن يخرج من الأرباح قيمة 10% منها دون التصرف في رأس المال، لافتًا إلى أن هذا الحكم ينطبق على اليتيم الذي كانت قيمة الـ 10% زائدةً عن حاجاته الأصلية.
وأضاف أن الـ 10 % إذا لم تكن زائدة بأن كان يتم إنفاقها على مطعمه ومشربه وملبسه؛ لم يجب إخراجها زكاة لمال اليتيم الذي بلغ النصاب.
هل في مال ذو الاحتياجات الخاصة زكاة؟
هل في مال ذو الاحتياجات الخاصة زكاة.. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول(عامًا هجريًا)وكان زائدًا عن الحاجة الأساسية للإنسان، يجب فيه إخراج زكاة المال وهي 2.5% من قيمة المال، أيا كان صاحب المال.
هل يجوز أن أنفق من معاش طفلي اليتيم على أخيه غير الشقيق؟
سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الزوج الثاني مكلف أن ينفق من أمواله الخاصة على أطفاله، ومعاش الطفل اليتيم خاص به فقط.
وتابع": إياك أن تقربى مال اليتيم، وما تبقى من معاش الطفل اليتيم يوضع في دفتر توفير، قال تعالى "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".
واختتم "زوجك الثاني مكلف أن ينفق على أبنائه لكن اليتيم إياكم أن تقربوا ماله، وما يتبقى من معاشه يوضع في دفتر توفير أو في البنك، احفظوا أنفسكم من أموال اليتامى".