د. فتحي حسين يكتب: أردوغان الإرهابي يسعى لاحتلال ليبيا

ما اشبه اليوم بالبارحة ، فقد اعطي من لا يملك وهو رئيس الحكومة الليبية المؤقت فايز السراج ، الي من لا يستحق وهو الرئيس التركي اردوغان الذي يسعي الي وهم احياء الاحتلال العثماني وتوسعاته في الدول العربية مثلما حدث من قبل في وعد بلفور لصالح الكيان الاسرائيلي والذي بمقتضاه اعطي من لا يملك لمن لا يستحقة وكانت النتيجة وجود الكيان الصهيوني الاستيطاني علي ارض فلسطين المحالة حتي الان وهكذا يسعي اردوغان الذي احتلال ليبيا تحت مزاعم كثيرة أبرزها انها تعد ارث قديم لدولته تركيا او الدولة العثمانية التي كانت تسمي رجل اوربا المريض ،وتركيا تسعي الي التدخل في شؤون ليبيا وعقد اتفاقيات امنية بين البلدين واتفاقية لترسيم الحدود البحرية وكل هذا حدث بشكل غير شرعي وبعيدا عن مجلس النواب الليبي والاخير اجتمع وقرر الغاء الاتفاقيات بين حومة السراج واردوغان بل تجريد السراج من الجنسية واتهامه بتهمة الخيانة العظمي.



لاسيما ان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسة تاريخية اكد فيها رفضه للاتفاقيات الامنية الموقعة بين حكومة السراج واردوغان وكذلك الغاء اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد ان استعادة الهدوء واستمرار حكومة "فايز السراج"؛ كان بالتأكيد سيسهل من عملية ترسيم الحدود البحرية، ومساعدة تركيا على توسيع مناطقها الاقتصادية الحصرية، وتعزيز قوتها في المنافسة للسيطرة على موارد الطاقة وطرق الإمداد في شرق البحر المتوسط وهذا وهم كبير يحلم به الاردوغان علاوة علي تهديدة للامن القومي المصري من ناحية الغرب !



ربما يسعى اردوغان لاهداف جمة و عبر مسارات مختلفة، للاستفادة من أجواء الحرب الليبية المتوقعة، للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خريطة البلد الغني بالنفط والاقتصاد والغاز ، والموارد الطبيعية الاخري على نحو يخدم مصالحها. وتزعم أن ليبيا هي امتداد لجغرافيتها وإرثها القديم العثماني ،بعد مضي أكثر من ثلاثة قرون من الاستعمار العثماني لليبيا، تتهيأ أنقرة الآن للعودة رسميًا إلى البلاد، لكن هذه المرة تود دخولها بعدتها وعتادها، بغطاء من المجلس الوفاق وباهداف براغماتية تستهدف توسيع النفوذ، وبيع وتجريب السلاح، والاستحواذ على أكبر قدر من النفط الليبي الكبير مستقبلا.



ويذكر ان تركيا قامت مؤخرا بترحيل 25 ألف عامل خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أنهت حكم معمر القذافي لليبيا الذي دام أربعة عقود في عام 2011، وتعيش ليبيا في حالة من الاضطراب منذ ذلك الحين، مع وجود حكومات متنافسة في الشرق والغرب وعشرات المليشيات التي تقاتل من أجل السيطرة على الدولة التي تُعد موطنًا لأكبر احتياطيات النفط في إفريقيا , وبعد ثماني سنوات، ارتأت أنقرة أن تجد لها موطئ قدم في ليبيا من جديد، وتوجه دعمها لحكومة طرابلس، التي تتصدى لحملة القائد العسكري القوي خليفة حفتر شرقي البلاد للاستيلاء على طرابلس والسيطرة الكاملة على البلد العضو في منظمة "أوبك" للبترول.!



وبات السؤال الاهم وهو العملة الخضراء والأزمة الاقتصادية والنفط وتاريخ الأجداد المزعوم عوامل أخري هي السبب في تفكير الارهابي اردوغان وشططه نحو احتلال ليبيا ؟



الامر الذي جعله يخاطر بجنرالاته وجنوده وجيشه ويرسلهم إلى المعارك في ليبيا و



يمد المليشيات المتطرفة بالسلاحفي انتظار عوائد شخصية ، أو على دولته، يستحق المجازفة التي ربما ستكلفه حياته ووضع دولته وصورتها امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي الذي اخترق قوانينه وحقوقه الانسانية .



لاسيما أن ثروات ليبيا من النفط كافية لإثارة لعاب الديكتاتور الجائع لأي حفنة غاز تساعده في حل أزمته الاقتصادية الصعبةالتي تعاني منها تركيا وانهيار قيمة الليرة او العملة التركية امام العملات الاجنبية الاخري .



من جانب اخر فلابد للدول العربية أن تتيقظ لهذا العمل الإرهابي الاردوغاني البغيض وتمنع شراء منتجات تركيا وتجمد اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا وتوقف التعاملات للدبلوماسية ايضا عبر اغلاق السفارات التركية في البلاك العربية ولابد من ضغط قوي عربي ليس لانقاذ ليبيا وحدها بل لانقاذ للعالم العربي من وهم التوسعات الاستعماري التركي المزعومة الذي يسعي اليه هذا الاردوغان المعتوه علي حد وصف المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية!



