إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 46 مدرسة بأسوان

أسوان عاصمة الشباب الإفريقى بدأت تجنى ثمار المطالب الجماهيرية التى قام بعرضها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منذ أسبوعين على بعض الوزراء.



وقد بدأت هذه المطالب فى الدخول فى حيز التنفيذ ليبدأ أبناء هذه المحافظة العريقة فى جنى ثمارها فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون قبلة ومركزًا للأنشطة والمنتديات والمهرجانات الإفريقية والدولية.



وأوضح اللواء أشرف عطية بأننا سنكمل مسيرة العمل التنفيذى فى مختلف المجالات والإتجاهات من أجل تحقيق المطالب المشروعة لمواطنى المحافظة حيث كانت هناك إستجابة سريعة من الدكتور طارق شوقى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى بالموافقة على طرح إنشاء 5 مدارس بعدد 73 فصل وبتكلفة إجمالية 36,2 مليون جنيه وتشمل مدارس العباسية الإعدادية، والرمادى قبلى الإبتدائية ، والسيدة خديجة الإعدادية الثانوية بنات ، والكلح شرق للتعليم الأساسى ، وكذا الكفور قبلى الإبتدائية الجديدة .



وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى سيتم أيضًا تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصلا وبتكلفة إجمالية 52,2 مليون جنيه وهى نجع ونس الإبتدائية المشتركة الجديدة بواقع 24 فصلا، والجعافرة الإبتدائية المشتركة بواقع 16 فصلا، وإسماعيل أحمد محمود الإبتدائية بواقع 16 فصلا، والزوايدية الإبتدائية المشتركة بالبصيلية بواقع 8 فصول، ومحمود محمد المرنيابى الثانوية بواقع 5 فصول، والوقاداب للتعليم الأساسى بواقع 5 فصول، والشهيد محمد محمود للتعليم الأساسى بخور الزق بواقع 6 فصول، والشيخ عامر الابتدائية الجديدة المشتركة بواقع 16 فصلا.



ولفت المحافظ إلى أن الخطة الطموحة لتحقيق المطالب الجماهيرية وخاصة تقليل كثافة الفصول والوفاء باحتياجات بعض الأحياء والقرى فإنه سيتم أيضًا تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بـ 123 فصلا وبتكلفة 62 مليون جنيه منها 3 مدارس بمدينة ومركز أسوان هى الصداقة الرسمية للغات بواقع 28 فصل، ومحمد عبد المعطى الابتدائية بواقع 16 فصلا، وعبد الجليل حسنين الإعدادية بواقع 12 فصلا، بجانب مدرسة نجع العرب الإعدادية المشتركة بكوم أمبو بواقع 24 فصل، وأبو الفضل سرور الثانوية التجارية بإدفو بواقع 27 فصل، ونصر الابتدائية المشتركة بنصر النوبة بواقع 16 فصلا.



وأشار أشرف عطية إلى أنه فى نفس الوقت سيتم طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على وصول وتوزيع 1550 تخته جديدة طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث جار توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية، هذا فيما سيتم إصدار أوامر التوريد لعدد ألف تخته أخرى إحلال وتجديد وسيتم توزيعها على مدارس أخرى طبقًا للاحتياج.