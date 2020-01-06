إبراهيم عطيان يكتب: خيانةُ الوطنِ وجزاءُ سِنْمارٍ‎



ليكن في معلومِك أيها المناضل الذي يبحث في بلده عن الحرية،أن دفاعك عن سياسات دول أخرى في مواجهة بلدك ما هو إلاّ شكل آخر من أشكال الانبطاح والعبودية؛ فوليُّ نِعْمَتِكَ لا يتمنى لرعيته أو من هم تحت إمرته أن يكونوا مثلك، ولا لشبابِ وطنهِ أن يسلكوا طريقك في خدمة الغير على حساب بلدهم،

ولا يرضى على شعبِهِ أن يدافعَ عن أرضٍ غير مملكته، ولا يرى جهادك في صفِّهِ سوى صِنْفٌ من الذُّلِ والتملُّق، واستجداء مرضاته؛ من أجل مصلحةٍ، وربما يراه سفاهة إن ظن بك خيرًا.

عجبتُ لمن يصطف إلى جوار دولة تبذل كل جهدها في مواجهة وطنه!

سألوا هتلر قبل وفاته من أحقر الناس الذين قابلتهم فى حياتك؟ فقال: أحقر الناس الذين قابلتهم فى حياتى، هؤلاء الذين ساعدونى على احتلال أوطانهم.

لقد أظهرت مثل هذه المواقف فضل الكلاب على كثيرٍ ممن لبس الثياب.



هل عشموك بأن تنال قسطًا من مطامعهم؟

أم وعدوك بالجنة على الأرض؟

إن فاز عرقوبٌ بما يأمل ولن يحدث بعون الله، فلن يعبأ بأمثالك، ولن يوفي بما وعد، وسترجع يا مسكين في نهاية الأمر،

إن استطعت العودة مطأطأ الرأس خزيانًا، وفي يدك خفي حُنَيْنٍ.



فكِّر مليًا وعُد لرشدك ، تخلَّص من داءِ التبعية الذي غرسوه في عقلك؛ ليحتلوه أولًا، وملئوا قلبك حقدًا نحو وطنك، فتكون لهم فيما بعد عونًا وسبيلًا ممهدًا لاحتلال أرضك ونهب ثرواتك.

استعملوك لصالحهم بلا أجرٍ، واستخدموك وظلُّوا من بعيد ينتظرون نتائج خِدْمَتِكَ، فأحالوا حالِك للنقيضِ وبدَّلوا فيك المروءة بالخيانة والوضاعة، وحرضوك على بلدك كالابن العاق ينكر فضل أبويه، وفي النهايةِ لن يَنَالكَ منهم غير جزاءُ سِنمارٍ وحُمقُ هُنبُقةٍ، ولو ندمت سنينَ العمرِ؛ جرَّاءَ فعلتك، فلن تكفيك يا كُسَعيُّ؛ فخائن الوطن مهما بلغت مكاسبه سيعود يومًا بلا وطن.



قد لا يكون أبوك هو الأفضل من بين رجال العالم، وأمك بالطبع ليست هي الأحنُّ والأحسن، ولكنهما بنظرك فوق الجميع.

الموضوع شائك جدًا، والحديث فيه يمتد ويطول، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم، واللَّبيبُ بالإشارة يفهم...