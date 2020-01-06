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اقتصاد

7.6 مليار دولار | منحة للصندوق الأفريقي للتنمية تفيد 37 دولة من القارة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ذكر البنك الأفريقي للتنمية، أن الصندوق الأفريقي للتنمية حصل على 7,6 مليار دولار أمريكي من قبل عدد من شركائه في إطار المبادرة الـ15 لتطوير الصندوق.

وأضاف - فى بيان له اليوم الاثنين - أن 37 دولة أفريقية ستستفيد من هذه المنحة حيث أنها ستسهم في دفع عجلة التنمية للدول الأفريقية الأكثر فقرا خلال 3 أعوام ومن ثم إنقاذ ملايين الأشخاص من الفقر.

وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أن المبادرة الـ 15 لتطوير الصندوق ستدعم الدول الأفريقية الأكثر فقرا من خلال التصدي للأمور المسببة للضعف وتعزيز المرونة ودمج القضايا الشاملة خاصة التغيرات المناخية وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أنه يتعين على الصندوق لتحقيق هذه الأهداف، الاستناد إلى ركيزتين استراتيجيتين أساسيتين هما جودة البنية التحتية المستدامة الرامية إلى تعزيز الدمج الإقليمي، والإدارة البشرية وتنمية القدرات المؤسسية لخلق فرص عمل جديدة ومن ثم تحقيق التنمية شاملة.

ولفت البنك إلى أنه من المنتظر استهداف منطقة الساحل خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022 بسبب ضعفها الشديد فيما يتعلق بالقضايا المناخية والأمنية .. مشيرا إلى أن حجم عمليات الصندوق في هذه المنطقة تحديدا سيرتفع بنسبة 23% فيما يتعلق بالموارد المالية.

وتوقع أن تسهم هذه الزيادة في سرعة تنفيذ المشروعات الرئيسية في المنطقة منها مبادرة /قوة الصحراء/ في قطاع الطاقة والذي يهدف إلى تحويل منطقة الساحل إلى أكبر منطقة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف ميجاوات ومن ثم توصيل الكهرباء إلى 250 مليون شخص.
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