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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر المبادرات الشبابية

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:15 م
اشرف صبحى
اشرف صبحى
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم، الاثنين، الجلسة الختامية لمؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية جامعة الدول العربية، خلال الفترة من (4-6) يناير الجاري.

وذلك بحضور المستشار عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ومجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية، ولفيف من المفكرين والأدباء والمختصين في الدراسات السياسية والشئون الدينية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

خلال الجلسة الختامية والتي أُقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تم عرض مجموعة من المبادرات الشبابية للمشاركين، حيث عرض ممثل المملكة الأردنية الهاشمية مبادرة بعنوان "أسبوع السلام"، وعرض ممثل المملكة العربية السعودية مبادرة بعنوان "مكافحة الإرهاب بأكثر من أداة"، وقدمت دولة السودان مبادرة بعنوان"مجاهدون"، بينما عرضت دولة اليمن مبادرة بعنوان "جهود الشباب اليمني في مكافحة الإرهاب خلال الحرب الأخيرة"، فيما عرض الوفد المصري مبادرة بعنوان "أحلم ونمي".

تضمن المؤتمرخلال فعالياته ثماني جلسات نقاشية دارت حول مجموعة من المحاور الرئيسية تمثلت فى "دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، الأسرة والتعليم والإعلام – التنشئة كأساس فى محاصرة التطرف، التكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، الإرهاب والشباب – آليات تنمية القدرات التكنولوجية فى مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب والتطرف"، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات الشبايية المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر شارك فيه مجموعة من الشباب العربي من دول "اليمن، الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر"، بجانب مشاركة وفد الشباب المصري.
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