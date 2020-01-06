نقيب المهندسين يشهد احتفالية عيد الميلاد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة

شهد المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر الاحتفال الذي أقيم بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة مساء أمس بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وقدم ضاحي التهنئة للقس اندرية زكي متمنيا عام سعيد علي الجميع مستقرا علي مصر بلد الأمن والأمان ، وكانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت مساء أمس الأحد بعيد الميلاد المجيد واستقبل القس الدكتور اندرية زكي المهنئين بمقر الكنيسة بقصر الدوبارة.



وشملت الاحتفالية موكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم قدمها فريق الكنيسة الإنجيلية ثم القي القس سامح موريس راعي الكنيسة كلمة العيد تلي ذلك كلمة للدكتور القس اندرية زكي والتي قدم من خلالها الشكر لرئيس الجمهورية لجهوده وجهود الدولة في تقنين أوضاع ٢٧١ كنيسة وكذلك تأسيس هيئة أوقاف إنجيلية وهو الحلم الذي طال انتظاره.



وشهدت الاحتفالية حضور مندوب عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبحضور وزراء التموين والبيئة والمجالس النيابية والإعلام والهجرة والتضامن الإجتماعي.