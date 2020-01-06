AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب المهندسين يشهد احتفالية عيد الميلاد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:05 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر
Advertisements
شيماء مجدي
شهد المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر الاحتفال الذي أقيم بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة مساء أمس بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وقدم ضاحي التهنئة للقس اندرية زكي متمنيا عام سعيد علي الجميع مستقرا علي مصر بلد الأمن والأمان ، وكانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت مساء أمس الأحد بعيد الميلاد المجيد واستقبل القس الدكتور اندرية زكي المهنئين بمقر الكنيسة بقصر الدوبارة.

وشملت الاحتفالية موكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم قدمها فريق الكنيسة الإنجيلية ثم القي القس سامح موريس راعي الكنيسة كلمة العيد تلي ذلك كلمة للدكتور القس اندرية زكي والتي قدم من خلالها الشكر لرئيس الجمهورية لجهوده وجهود الدولة في تقنين أوضاع ٢٧١ كنيسة وكذلك تأسيس هيئة أوقاف إنجيلية وهو الحلم الذي طال انتظاره.

وشهدت الاحتفالية حضور مندوب عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبحضور وزراء التموين والبيئة والمجالس النيابية والإعلام والهجرة والتضامن الإجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الإنجيلية يشارك في عزاء القس طلعت نعيم اسطفانوس بالأزبكية

ننشر خريطة احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد.. الاحتفالات تبدأ غدا بكاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر والكنيسة الأسقفية بالزمالك والكنيسة الأرثوذكسية تصلي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة

البابا تواضروس يستقبل وفد الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

رئيس الإنجيلية: البابا تواضروس رمز وطني في مصر والشرق الأوسط

مطران طيبة لـ الأقباط الكاثوليك يزور محافظ قنا

البابا تواضروس يستقبل وفد الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

عروس تدخل إلى حفل زفافها على سرير متحرك.. شاهد القصة الكاملة

حسن شحاتة مدربًا | تفاصيل مباراة نجوم العالم بـ سفح الأهرامات اليوم

زاد 35 جنيها في أسبوعين .. اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-1-2020

ادفعوا لنرحل.. رسائل مفاجئة لـ ترامب بعد مطالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية

أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

شاهد| انهيار المرشد الأعلى الإيرانى خلال جنازة قاسم سليمانى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش

بفستان محتشم وأنيق .. ميريام فارس تتألق فى السعودية

النوم والماء والقهوة.. جمال شعبان يقدم روشتة للتخسيس