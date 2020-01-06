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النيابة الإدارية: استحداث إدارات لضبط الفساد الإدارى والمالى.. فيديو

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:08 م
لمتحدث باسم هيئة
لمتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية
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آيات أحمد
قال المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن المواطن المصرى ادرك دوره وضرورة مشاركته فى الدفاع عن بلده وحمايته، لافتًا إلى أن المواطن بدأ الإبلاغ عن وقائع الفساد لكشف الحقيقة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال حديثه ببرنامج " صباح مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر2"، أن المواطنين من قبل كانوا فاقدي الأمل فى اتخاذ أى اجراءات لمحاربة الفساد، ولكن بعدما وجد صدى لصوته وبلاغاته تحمس اكثر وأصبح يرسل شكاوى ويبلغ عن وقائع الفساد عن طريق الخط اساخن والبريد الإلكترونى.

وتابع أن هناك ارتفاعا كبيرا جدًا فى نسبة مشاركة المواطنين للابلاغ عن الفساد، موضحًا أن أى مواطن يستطيع الإبلاغ عن وقائع الفساد الإدارى والمالى فى الدولة.

وأشار إلى أنه يتم الفحص الدقيق فى الشكاوى المقدمة من المواطنين للتأكد من أن البلاغ ليس كيديا، مضيفًا أنه تم استحداث عدة ادارات لضبط الفساد الإدارى والمالى، من خلال رصد المخالفات والجرائم من على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد أن النيابة الإدارية تستقبل شكاوى المواطنين فى جميع القطاعات والجهات الحكومية.
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