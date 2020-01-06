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محافظات

التموين تضبط المتلاعبين برغيف الخبز فى المنيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، متابعة حاله النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة .

قال محمد السيد رئيس المدينة، إنه تم خلال الحملة تم رفع المخلفات الصلبة من المقلب الوسيط ، ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي الغربي باستخدام معدات الوحدة المحلية ، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة

وفي إطار الحملات التفتيشية أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط عدد من المخالفات التموينية من خلال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية ، والتي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك ضمن تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين ( نقص بالوزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية)
التموين تضبط المتلاعبين برغيف الخبز فى المنيا
التموين تضبط المتلاعبين برغيف الخبز فى المنيا
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