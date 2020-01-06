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مرأة

بفستان محتشم وأنيق .. ميريام فارس تتألق فى السعودية

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:04 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيهاعبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى السعودية.

ظهرت ميريام فارس فى الفيديو بإطلالة محتشمة و أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة، وأتسم التصميم بأنه مرصع بالكامل بنقوشات الورد التى حملت نفس لون التصميم، وقد حمل فستان ميريام فارس توقيع المصمم محمد الفزير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون إطلالتها و كشف ايضا عن جمال ملامحها.
بفستان محتشم وأنيق .. ميريام فارس تتألق فى السعودية
بفستان محتشم وأنيق .. ميريام فارس تتألق فى السعودية
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