حب الوطن مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: شعب مصر نسيج واحد



تقدم ائتلاف حب الوطن ، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعين الله - عز وجل - أن يعيدها عليكم وعلى الأقباط شركاء الوطن بالصحة والخير.



وقال الدكتور أسامة عقبي، المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن ، نستغل تلك المناسبة الطيبة، لنؤكد على أننا صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مواجهة التحديات والمؤامرات، التي يحاول أعداء الوطن، تدبيرها بين الحين والآخر، للنيل من أمن و استقرار البلاد.



وأضاف عقبي، لا يمكن أن ننسى المواقف الوطنية، التي تؤكد أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.



