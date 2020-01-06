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برلمان

حب الوطن مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: شعب مصر نسيج واحد

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:59 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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معتز الخصوصى

تقدم ائتلاف حب الوطن ، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعين الله - عز وجل - أن يعيدها عليكم وعلى الأقباط شركاء الوطن بالصحة والخير.

وقال الدكتور أسامة عقبي، المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن ، نستغل تلك المناسبة الطيبة، لنؤكد على أننا صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مواجهة التحديات والمؤامرات، التي يحاول أعداء الوطن، تدبيرها بين الحين والآخر، للنيل من أمن و استقرار البلاد.

وأضاف عقبي، لا يمكن أن ننسى المواقف الوطنية، التي تؤكد أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

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