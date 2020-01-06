نجوم صاحبة الجلالة..إصدار للكاتب الصحفى أحمد عبده في معرض الكتاب



تستعد دار فينكس للنشر لإصدار كتاب نجوم صاحبة الجلالة للزميل أحمد عبده فى معرض الكتاب القادم.



يتناول الكتاب مسيرة عدد من رواد الصحافة في مصر، ومنهم مصطفي وعلي أمين، وجلال الحمامصي، وروز اليوسف، ومحمد حسنين هيكل، وأحمد بهاء الدين، وإحسان عبد القدوس، وأنيس منصور، وكامل الشناوي وصلاح هلال.



يرصد المؤلف من خلال الكتاب بعضًا من جوانب حياة هؤلاء النجوم، ويتتبع مسيرتهم في عالم الصحافة، مع التركيز على عرض أسلوبهم في الكتابة، وأبرز القضايا التى تناولتها أقلامهم ، ويقدم خلاصة تجاربهم لكل عاشق لمهنة البحث عن المتاعب.



ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: قد تتفق مع بعض هذه الأسماء أو تختلف، ليس هذا هو المهم..لكن الشيء المؤكد هو الأثر الذي أحدثوه بكتاباتهم ؛ فصاروا أعلامًا لهم جمهور كبير من القراء في أنحاء العالم العربي.



ويضيف أن الكتاب ليس بحثًا في تاريخ الصحافة، ولكنه محاولة لاستلهام أثر هؤلاء الرواد كنقطة ضوء في ظل الأجواء التي تعيشها الصحافة حاليا.

