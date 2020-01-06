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محافظات

محافظ قنا يقرر تسكين عدد من الأسر بنزل شباب فرشوط لتضررهم من الصرف الصحي

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أمر اللواء أشرف الدوادى، بنقل الأسر المتضررة من طفح مياه الصرف الصحى بمنطقة أبو قليعى بمدينة فرشوط، للإقامة بنزل الشباب بالمدينة وقد تابع المحافظ بنفسه تسكين هذه الأسر بنزل الشباب والتأكد من توافر كافة وسائل الإعاشة لهم، و وعدهم بالعودة إلى منازلهم نهاية الإسبوع الجارى فور اصلاح المشكلة.

جاء ذلك كاستجابة فورية لشكوى إحدى السيدات بمدينة فرشوط خلال اللقاء الجماهيرى الذى عُقد بحضور المحافظ، توجه بعدها محافظ قنا الى موقع المنازل المتضررة، وبرفقته حازم عمر نائب المحافظ ، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا والعميد أحمد أبوبكر، رئيس مدينة فرشوط.

كما أمر محافظ قنا، مسئولى قطاع الصرف الصحى بتوفير سيارات لكسح المياه المتراكمة بالشوارع والمنازل وازالة الأسباب التى أدت الى طفح المياه بهذا الشكل وعدم تكراره مرة أخرى لحماية المواطنين من الإصابة بأية أمراض والحفاظ على آثاث منازلهم.

و وجه محافظ قنا، مسئولى التضامن الإجتماعى بسرعة تشكيل لجنة لحصر الأسر المتضررة وصرف تعويضات عاجلة لها.
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محافظ قنا يقرر تسكين عدد من الأسر بنزل شباب فرشوط لتضررهم من الصرف الصحي
محافظ قنا يقرر تسكين عدد من الأسر بنزل شباب فرشوط لتضررهم من الصرف الصحي
محافظ قنا يقرر تسكين عدد من الأسر بنزل شباب فرشوط لتضررهم من الصرف الصحي
محافظ قنا يقرر تسكين عدد من الأسر بنزل شباب فرشوط لتضررهم من الصرف الصحي
محافظ قنا يقرر تسكين عدد من الأسر بنزل شباب فرشوط لتضررهم من الصرف الصحي
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