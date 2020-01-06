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محافظات

صحة الشرقية تجري 193 ألف عملية جراحية خلال عام

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خلال عام 2019 أعمال التطوير ورفع كفاءة أقسام الجراحة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، مثل افتتاح قسم الجراحة الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تفعيل جراحات التشوهات الخلقية للأطفال حديثي الولادة، وتفعيل عيادة جراحات مفاصل العظام وجراحات المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق العام، والتشغيل التجريبي لمناظير العظام وجراحات المفاصل وجراحات المخ والأعصاب ومناظير الجهاز الهضمي ومناظير المسالك البولية بمستشفي فاقوس النموذجي، بخلاف افتتاح القسطرة القلبية بالزقازيق العام.

وأشار "مسعود" الى أنه تم إجراء 193610 عملية جراحية خلال عام 2019، مقارنة بالعام الماضي بأكثر من 27 ألف عملية جراحية، وذلك ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وذات مهارة منها 18716 عملية كبرى، و14423 عملية متوسطة، و9103 عملية صغري، كما بلغت عمليات قسم الطوارئ 76932 عملية ، وعمليات ذات مهارة 1070 عملية، وعمليات صغرى بالعيادات الخارجية 73366 عملية.

وأضاف انه تم أطلاق عدد من القوافل الجراحية بالمديرية والتي بلغت نحو 1618 عملية جراحية ما بين متوسطة وكبرى وذات مهارة.
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