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فن

بعد نانسي عجرم.. الفنانة اللبنانية مي مطر تتعرض للسرقة

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:00 م
مي مطر
مي مطر
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شيرى نبيل
تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، صباح اليوم الإثنين، لعملية سرقة، بعدما هاجم مجهول سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان.

وأكدت تقارير صحفية ان مجهولا أقدم على مهاجمة سيارة مي، أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة ابنها صباح اليوم الاثنين، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة.

وروت الفنانة اللبنانية، أنها لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردها، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلها، وقطع عليها الطريق من الجهة المقابلة، وترجل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتها وفتح الباب، وناداها باسمها طالبا منها الخروج من السيارة، عندها تمكنت مي من إخراج ابنها والركض باتجاه الجراج واختبأت ثم اتصلت بعائلتها.
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