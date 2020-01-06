لجنة من الآثار تؤكد أثرية كتل الصرف الصحي بدنديط الدقهلية..صور



توجهت لجنة أثرية برئاسة مدير عام آثار محافظة الدقهلية اليوم الاثنين إلى قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لمعاينة الكتل الحجرية التي تم العثور عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي في المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بالقرية.



وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعاينة أثبتت أثرية الكتل الحجرية والتي تم اكتشافها ملقاة بالرديم الناتج عن الحفر على عمق ٤ أمتار تقريبًا، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الألباستر عليهما نقوش بالهيروغليفية؛ الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد ١٠٨ سم طول، ٦٤ سم عرض، ٣٠ سم سمك.



والثانية بأبعاد ٨٠ سم طول، ٦٤سم عرض، ٢٤ سم سمك. أما الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من أية نقوش وبأبعاد ٦٨سم طول، ٤٥سم عرض، ٤٠ سم سمك. مما يحتوي الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثله في شقف الفخار.



وأكد د. وزيري على أنه تم إيقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي وتخصيص بعثة أثرية علمية للقيام بحفائر إنقاذ بالمنطقة لاكتشاف ما تخبئه من أسرار.

