2019..صحة الشرقية تضبط مليون قرص دوائي وتغلق 415 مؤسسة دوائية مخالفة

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم التكليف بضرورة المتابعة المكثفة والرقابة على المنشآت الدوائية وضبط المخالف منها بالشرقية حفاظًا على صحة المواطنين .



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بشن حملات تفتيشية مكثفة ، وتم المرور علي ١٤٩٥٩ منشآت غذائية بالمحافظة خلال عام ٢٠١٩ .



مشيرا الى انه أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط أكثر من ١٢٥٧٠٠٠ قرص أدوية مخالفة ، وغلق ٤١٥ منشآة دوائية مخالفة ، ورفع ٥٣٢ مذكرة بالغلق الإداري ، كما تم تحرير ٤٧٤٦ محضر للمنشآت الدوائية المخالفة وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة المهربة .



بالإضافة إلي إصدار ٢٤٩ رخصة للمؤسسات الدوائية ، وعدد ٨٣ قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري ، وضبط ١٢٨ مؤسسة تعمل بدون ترخيص ، وضبط ١٠٤ مؤسسة بها مخالفات أخري.