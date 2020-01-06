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محافظات

2019..صحة الشرقية تضبط مليون قرص دوائي وتغلق 415 مؤسسة دوائية مخالفة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:41 م
صحة الشرقية تضبط
صحة الشرقية تضبط مليون قرص دوائي
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم التكليف بضرورة المتابعة المكثفة والرقابة على المنشآت الدوائية وضبط المخالف منها بالشرقية حفاظًا على صحة المواطنين .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بشن حملات تفتيشية مكثفة ، وتم المرور علي ١٤٩٥٩ منشآت غذائية بالمحافظة خلال عام ٢٠١٩ .

مشيرا الى انه أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط أكثر من ١٢٥٧٠٠٠ قرص أدوية مخالفة ، وغلق ٤١٥ منشآة دوائية مخالفة ، ورفع ٥٣٢ مذكرة بالغلق الإداري ، كما تم تحرير ٤٧٤٦ محضر للمنشآت الدوائية المخالفة وضبط ١٣ مؤسسة تقوم بتجارة المواد المخدرة المهربة .

بالإضافة إلي إصدار ٢٤٩ رخصة للمؤسسات الدوائية ، وعدد ٨٣ قرار بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخري ، وضبط ١٢٨ مؤسسة تعمل بدون ترخيص ، وضبط ١٠٤ مؤسسة بها مخالفات أخري.
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