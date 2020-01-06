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أخبار البلد

محافظ الفيوم يلتقي وفد خريجي الأزهر ويؤكد دعمه الكامل لأنشطتها

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:07 م
محافظ الفيوم يلتقي
محافظ الفيوم يلتقي وفد خريجي الأزهر ويؤكد على دعمه الكامل
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محمد شحتة
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الفيوم، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، مسئولى فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالفيوم ، ضم كل من الدكتور عمرو عبد العاطي صالح، و الدكتور أحمد رمضان صوفى - نائبا رئيس فرع المنظمة بالفيوم، والدكتور حمدي أحمد سعد - عضو مجلس إدارة فرع المنظمة بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته، وبحث أوجه التعاون بين المنظمة والمحافظة في الفترة القادمة.

ورحب محافظ الفيوم بالوفد ، مؤكدًا على قيمة الأزهر الشريف لدى الجميع، والذي يعد قبلة العلم والمعرفة، وحصنًا من حصون الدين والوطن.

وأشاد المحافظ بجهود المنظمة الحثيثة في دعم الدين والوطن، ودورها في نشر صحيح الدين ودحض الأفكار الغريبة والهدامة.

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء سبل التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والمنظمة ، وأكد على أن كافة إمكانيات المحافظة مسخرة لتحقيق الأهداف الوطنية للمنظمة، وخاصة ما يتعلق منها ببناء الإنسان المصري المستنير ، ودعم أواصر الإخوة والمواطنة بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتطوير الخطاب الديني بما يلائم احتياجات المجتمع الحقيقية والتحديات التي يواجهها.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عبد العاطي على تطلع فرع المنظمة بالفيوم لاستمرار التعاون المثمر بين المنظمة والمحافظة، تحت قيادة معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري بما يحقق أهداف الدولة المصرية في بناء العقل الجمعي المصري المستنير ، ودعم قيم المواطنة والانتماء ، ونشر روح التسامح والانتماء بين المواطنين.

كما أعرب الدكتور أحمد رمضان صوفي عن خالص أمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في تنفيذ الخطط المستقبلية وخدمة أهالي الفيوم، مؤكدًا على أن الفرع بكل ما لديه من إمكانيات وخبرات ، لن يدخر وسعًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

ومن جانبه قدم الدكتور حمدي أحمد سعد، شكره للسيد المحافظ ، وعبر عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء في مجال تطوير الخطاب الديني ومحاربة التطرف بكافة صوره وأشكاله.

كما نقل الوفد تهنئة الدكتور عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة للمحافظ ، و قدم الوفد درع المنظمة لمحافظ الفيوم.
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