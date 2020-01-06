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أخبار البلد

لجنة أثرية لمعاينة كتل حجرية عثر عليها بالدقهلية.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى - علاء المنياوى
توجهت لجنة أثرية برئاسة مدير عام آثار محافظة الدقهلية صباح اليوم الاثنين، إلى قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لمعاينة الكتل الحجرية التي تم العثور عليها اثناء أعمال مشروع للصرف الصحي في المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بالقرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعاينة اثبتت اثرية الكتل الحجرية والتي تم اكتشافها ملقاه بالردم الناتج عن الحفر على عمق ٤ متر تقريبًا، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الالباستر عليهما نقوش بالهيروغليفية؛ الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد ١٠٨ سم طول، ٦٤ سم عرض، ٣٠ سم سمك، والثانية بأبعاد ٨٠ سم طول، ٦٤سم عرض، ٢٤ سم سمك.

أما الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من اية نقوش وبأبعاد ٦٨سم طول، ٤٥سم عرض، ٤٠ سم سمك، مما يحتوي الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثلة في شقف الفخار.

وأكد "وزيري" على أنه تم إيقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي وتخصيص بعثة آثرية علمية للقيام بحفائر انقاذ بالمنطقة لاكتشاف ما تخبأه من اسرار.
لجنة أثرية لمعاينة كتل حجرية عثر عليها بالدقهلية.. صور
لجنة أثرية لمعاينة كتل حجرية عثر عليها بالدقهلية.. صور
لجنة أثرية لمعاينة كتل حجرية عثر عليها بالدقهلية.. صور
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