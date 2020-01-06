وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يزور مصر يناير الجاري.. رانيا المشاط: الحكومة المصرية حريصة على تعميق الشركة مع البنك ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية

وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى يزور مصر يناير الجاري

رانيا المشاط: تعميق الشراكة والتعاون مع البنك الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الحكومة المصرية حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية البنك الدولي اختار محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم









بدأت وزارة التعاون الدولى، فى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.





وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع ‎الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.





وفي ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، تقوم وزارة التعاون الدولى بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تنموية واستثمارية فى مختلف القطاعات والمجالات، تساهم فى خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.





كما تقوم الوزارة بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات اعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.





ويضم الوفد كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، و جان كلود تشاتشوانج، ويورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" و آن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، وأبارنا سوبرامانى "الهند"، و كاتارزينا كوروفسكا "بولندا".





وسوف تلتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى، لبحث التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الدولى، واطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.





وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، والذى يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.



