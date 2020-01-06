عواصف وأمطار غزيرة.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة والحرارة بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، غدا الثلاثاء، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



ويتكون الصقيع ليلا على وسط وشمال سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية تكون غزيرة ورعدية هناك تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:



القاهرة 15/10

الإسكندرية 16/9

بورسعيد 16/10

رفح 17/9

نويبع 19/13

كاترين 9/00

شرم الشيخ 21/12

بني سويف 16/9

المنيا 17/9

أسوان 20/7

الوادي الجديد 18/3

حلايب 20/16



