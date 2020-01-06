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فن

مهرجان العين السينمائي يكشف عن أفيش دورته الثانية

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد نبيل
كشف مهرجان العين السينمائي عن ملصق دورته الثانية، والتي تقام خلال الفترة من ٢٢-٢٥ يناير تحت شعار “سينما المستقبل”، بمدينة العين الإماراتي.

ويحتفي المهرجان بالسينما الإماراتية والخليجية وصناعها من المواهب الشابة.

ووقع المهرجان في دورته الأولى اتفاقيات تعاون مشترك مع مهرجانات دولية وخليجية مثل مهرجان دلهي السينمائي، ومهرجان الشباب السعودي للأفلام بهدف إيصال الإبداع الإماراتي إلى العالمية.

ويتضمن المهرجان هذا العام 7 مسابقات رسمية و12 جائزة، إلى جانب إضافة مبادرات وبرامج جديدة لدعم السينما المحلية والخليجية.
مهرجان العين السينمائي يكشف عن أفيش دورته الثانية
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