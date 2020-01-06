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هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:33 م
طاجن جمبري
طاجن جمبري
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رشا عوني
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص بها ربات المنزل على التغير بشكل دائم بها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل طاجن الجمبري على الطريقة المغربية مع الأرز الأبيض و السلطة الخضراء.

طريقة عمل طاجن الجمبري على الطريقة المغربية ..

مدة التحضير : 30 دقيقة
الكمية : يكفي ل 3 أفراد

مكونات طاجن الجمبري :

كيلو جمبري مقشر
4 ثمرات طماطم
2 ملعقة زيت زيتون
ثوم مهروس
2 ملعقة كزبرة مفرومة
ملح وفلفل اسود و كمون
شرائح ليمون
نصف ملعقة شطة
ورقة غار
ملعقة بابريكا

طريقة عمل طاجن الجمبري على الطريقة المغربية :

ضعي وعاء على النار وضيفي الزيت ثم الثوم المفروم والطماطم
قلبي الخليط لمدة 10 دقائق
قللي النار ثم ضيي الكزبرة الخضراء والبهارات وقلبي المكونات
ضيفي الجمبري وقلبيه مع الصوص والبهارات لمدة دقيقتين
ضعي المكونات كلها في طاجن وضيفي عليها نصف كوب ماء
ضعي شرائح الليمون على سطح الطاجن ولفيه بورق فويل
أدخلي الطاجن الفرن لمدة 15 دقيقة ثم قدميه ساخنًا مع الأرز الأبيض و السلطة الخضراء .
هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية
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