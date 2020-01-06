الوحدة الأفريقية تكشف خبايا قطر فى تمويل الجماعات الإرهابية.. فيديو

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، إن قطر تقوم بمساعدة الجماعات الإرهابية فى أفريقيا، وتحديدًا دول شرق أفريقيا، موضحًا أن النشاط القطري يتضمن قيام بما يسمى الجمعيات الخيرية.



وأضاف الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أن جماعة الشباب فى الصومال تحصل على الدعم من قطر وأن الأموال تأتي عن طريق جمعيات خيرية.



وأشار الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، إلى أن جماعة الشباب فى الصومال قامت بعمليات ارهابية ضد الحكومة الصومالية، وضد قوى الاتحاد الافريقي الموجودة فى الصومال.



وأوضح الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، أن جماعة الشباب الإرهابية قامت ايضًا بمهاجمة الجيش الكيني.



وأكد الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقًا، أن قطر تقوم بإرسال الأسلحة لتلك الجماعات من أجل نشر الأرهاب و التدمير.

